Москва, 4 июля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Армия России нуждается в большем количестве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 4 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, боевые действия в рамках спецоперации позволяют усовершенствовать вооруженные силы России. Также они позволяют отрабатывать методику ведения нового типа войны.

«Главное — обеспечить межвидовое взаимодействие родов войск. Также нужно активнее применять беспилотники. Беспилотники должны стать таким же расходным материалом, как снаряды и патроны. Любое подразделение даже низшего тактического звена должно иметь глаза и уши», — сказал Коротченко.