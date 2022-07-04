Рига, , 17:26 — REGNUM

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс признал, что вопрос о выделении финансов на ограничение возможной вспышки коронавируса Covid-19нынешней осенью не удается решить.

В интервью Латвийскому радио министр сообщил, что его ведомство разработало несколько сценариев возможного распространения Covid-19 и план действий. Документ уже с июня нынешнего года находится на согласовании в министерстве финансов Латвии.

«Пока нам не удалось согласовать объем финансирования, который будет необходим осенью», — отметил Павлютс.

По его словам, ситуацию осложняет то, что минфину со стороны правительства до сих пор так и не был не дан политический мандат одобрить такие расходы, поэтому придется говорить с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и правящей коалицией.

Павлютс подчеркнул, что это важное решение, чтобы уже в третий раз при наступлении осени и вспышки Covid-19 не оказалось, что правительство к ней не готово.

Согласно разработанному минздравом базовому сценарию, для подготовки к прогнозируемой вспышке Covid-19 осенью 2022 года до конца декабря необходимы 1,33 млн евро. Это финансирование планируется выделить из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи».