Лондон, , 18:25 — REGNUM Россия начала играть мускулами, поскольку изменение климата в Арктике открывает новые возможности. Об этом пишет The Economist.

Флаги США и России

Большая часть Арктики — это лед или вода. В прошлом году ледяной покров упал почти до рекордно низкого уровня. Минимальный охват в 2020 году был почти на 1 миллион квадратных миль меньше (около 2 590 000 квадратных километров — прим. ИА REGNUM), чем средний минимум между 1981 и 2010 годами.

«Интерес стран к этому региону возник из-за изменения климата», — говорит Андреас Остхаген из Института Фритьофа Нансена, находящегося недалеко от Осло.

Таяние льдов открыло судоходный коридор от Берингова пролива между Сибирью и Аляской до Баренцева моря. Маршрут остается замороженным до девяти месяцев в году. Но в 2020 году более 1000 грузовых судов прошли по Северному морскому пути — на 25% больше, чем в предыдущем году. Россия контролирует маршрут, который проходит через ее территориальные воды, и взимает плату за проход.

The Economist отмечает, что открытие Северного морского пути — палка о двух концах для России. Лед был бастионом, который защищает её северное побережье, а его исчезновение сделает Россию более уязвимой.

Все государства-участники Арктического совета конкурируют за контроль над морским дном. Изменение климата привело к тому, что месторождения полезных ископаемых стали более доступными. Чтобы предъявить претензии за пределами своих территориальных вод, которые простираются на 12 морских миль от берега, страны должны доказать, что морское дно является продолжением их континентального шельфа — частью того же массива суши, что и их территория. Россия, Канада и Дания претендуют на хребет Ломоносова, подводную горную цепь, проходящую под Северным полюсом.

«Некоторые страны пошли на крайности, чтобы доказать свою точку зрения. В 2007 году российская подводная лодка установила флаг из титанового триколора на морском дне под полюсом. В 2013 году Канада выдала паспорт Деду Морозу. Такие жесты могут показаться беззаботными, но наряду с усилением военной активности они представляют собой реальную попытку правительств заявить о своих притязаниях. На данный момент преимущество принадлежит России», — пишет The Economist.

Отметим, 14 июня в преддверии саммита в Брюсселе в НАТО заявили, что таяние льдов «может привести к новой геополитической напряженности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкое руководство 28 июня согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО.