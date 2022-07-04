Москва, 4 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Украина должна быть отсечена от морского побережья. Об этом 4 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, российской армии входе спецоперации необходимо освободить от оккупации киевского режима также Николаевскую и Одесскую области.

«Украина должна быть лишена возможности выхода к морю. Те самым мы пресекаем все возможные попытки морским путем осуществлять поставки вооружения. Также мы тем самым лишим западных кураторов стимула помогать Украине. Потому что без выхода к Чёрному морю Украина будет представлять меньше ценности в глазах Запада», — сказал Коротченко.