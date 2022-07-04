Екатеринбург, 4 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» председателю правительства России Михаилу Мишустину и его казахстанскому коллеге Алихану Смаилову представили перспективные разработки Свердловской области. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Департамент информполитики Свердловской области На Иннопроме

Губернатор Евгений Куйвашев, рассказал им о роботизированной установке лазерной наплавки, о беспилотнике-канатоходе «Стрекоза», о промышленном аналоге иностранных противотурбулентных присадок для транспортировки нефти и т.д. Также Мишустин и Смаилов побывали на стенде Казахстана, являющегося генеральным партнёром «Иннопрома» в 2022 году. Осмотрели они также национальные экспозиции Белоруссии и Армении и другие стенды.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка проводится в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.