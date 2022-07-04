Белгород, 4 июля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Сообщения о минировании городских поликлиник проверяют 4 июля сотрудники правоохранительных органов, сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

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Массовая эвакуация посетителей и персонала прошла в ряде медицинских организаций.

«Не переживайте — для безопасности мы соблюдаем все алгоритмы действий и проводим соответствующие мероприятия вместе с силовыми структурами», — успокоил горожан министр.

После проверки медицинский персонал вернётся к оказанию плановой помощи.