Москва, 4 июля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») просит главу Минздрава Михаила Мурашко предоставить данные о случаях причинения вреда здоровью от борщевика, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

City-yaroslavl.ru Выкашивание борщевика

«Я обратилась к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой предоставить информацию о случаях причинения вреда здоровью и жизни людей борщевиком Сосновского на территории Российской Федерации (количество по годам за последнее десятилетие), а также о последствиях влияния этого растения на организм человека и имеющихся научных разработках, касающихся возможного использования борщевика и его лекарственных свойств в медицинских целях», — сообщила Школкина.

Она отметила, что сок борщевика является ядовитым и токсичным, так как в нём содержатся вещества, вызывающие ожоги при контакте с кожным покровом человека, что наносит серьёзный вред его здоровью, а в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

«Учитывая широкомасштабное распространение борщевика и его негативное воздействие не только на сельское хозяйство, но и на биоразнообразие экосистемы в целом, а также неблагоприятное воздействие на человека, считаю, что необходимо предпринять оперативные меры для уменьшения и полного уничтожения очагов произрастания этого растения», — сказала депутат.