Пенза, , 18:19 — REGNUM За нарушение требований охраны труда, повлекшее травмирование шести человек в результате пожара в хлебопекарне осужден житель Пензы. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Колония Wallspaper.ru

В 2019 году бывшая жена осужденного зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя по производству хлебобулочных изделий. Всей работой от ее имени занимался супруг. Пекарня с октября 2020 года работала в арендованном помещении на улице Калинина в Пензе. Мужчина приобрел электрический тандыр с газовыми горелками и два баллона для хранения газа, нанял на работу четырех женщин и одного мужчину.

Утром 28 февраля 2021 года во время выпечки хлеба на тандыре, к которому ранее с помощью двух имеющих дефекты резиновых шлангов, был подключен газовый баллон, произошло возгорание.

В результате происшествия пять сотрудников получили ожоги. Одна из потерпевших женщин скончалась от полученных травм в больнице 11 марта 2021 года. В пекарне в день происшествия находилась двухлетняя дочь одной из работниц, которой также был причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в сентябре 2021 года в квартире на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Ленина в Сердобске в результате от хлопка газа пострадала семейная пара.

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