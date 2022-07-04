Вашингтон, 4 июля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Независимые американские следователи не смогли установить происхождение пули, от которой погибла палестино-американская журналистка Ширин Абу Аклех, сообщает 4 июля Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

U.S. Air Force Флаг США

Отмечается, что проведённая экспертами детальная судебно-медицинская экспертиза так и не помогла сделать однозначный вывод.

Расследование проводилось как Израилем, так и Палестиной, которые пришли к выводу, что, скорее всего, женщина погибла во время обстрела израильских сил обороны.

При этом расследование не нашло оснований полагать, что это было сделано намеренно, заявил представитель Белого дома.

Ранее администрация президента США «решительно осудила» убийство корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera в Палестине Ширин Абу Аклех, которая погибла в ходе освещения беспорядков в палестинском городе Дженин. Согласно официальному заявлению телеканала, журналистка была убита израильскими полицейскими, которые открыли огонь на поражение.