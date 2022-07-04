4 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 17:48 — REGNUM В День семьи, любви и верности в городе-курорте Железноводске прошёл массовый забег невест. В празднике красоты и женственности смогли принять участие как замужние, так и незамужние девушки. Главным условием для участниц стало наличие свадебного платья, прически и макияжа.

Невесты Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Непосредственно перед преодолением на скорость символической дистанции по курортному парку «невесты» поучаствовали в дефиле, в конкурсах на лучший танец и дальность кидания свадебного букета. По итогам всех соревнований были определены три победительницы: самая быстрая невеста сможет полетать на воздушном шаре, за второе место вручили сертификат на услуги стилиста. «Бронзовая» невеста отужинает в лучшем ресторане города-курорта.

Невесты в Пушкинской галерее Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Невесты в Пушкинской галерее Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Невесты в Пушкинской галерее Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Невесты в Пушкинской галерее Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

День семьи, любви и верности в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Невесты Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

Конкурсы для невест Денис Абрамов © ИА REGNUM Конкурсы для невест Денис Абрамов © ИА REGNUM

Зрители и болельщики Денис Абрамов © ИА REGNUM

Невесты Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

День семьи, любви и верности в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Получился красивый солнечный праздник с большим количеством невест в одной локации. Обязательным условием было наличие платья и свадебного макияжа, и все девушки выполнили условие. Два года пандемии мы были вынуждены отменять мероприятие, но мы планируем проводить его ежегодно. Поздравляю победительницу, достоянная победа в достойном забеге», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Конкурс на дальность бросания букета невесты Денис Абрамов © ИА REGNUM

Конкурс на дальность бросания букета невесты Денис Абрамов © ИА REGNUM

День семьи, любви и верности в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Невесты Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

День семьи, любви и верности в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег невест» по курортному парку Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег невест» по курортному парку Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Забег невест» по курортному парку Железноводска Денис Абрамов © ИА REGNUM

День семьи, любви и верности в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Также во время праздника две семейные пары были награждены медалью «За любовь и верность». Медаль «За любовь и верность» — общественная награда. В День семьи, любви и верности она вручается лучшим супружеским парам, прожившим в браке не менее 25 лет.

Вручение медали «За любовь и верность» Денис Абрамов © ИА REGNUM