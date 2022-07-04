Москва, , 17:12 — REGNUM Запад просчитался в своих ожиданиях, что Россия потерпит неудачу входе спецоперации. Об этом 4 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Аналитические расчеты Запада оказались неверны. Не происходит перелома в сторону ВСУ даже несмотря на огромную помощь Запада в виде вооружения», — сказал Коротченко.

Также западные аналитические центры просчитались и относительно последствий антироссийских санкций, которые вместо того, чтобы «разорвать экономику России» больно бьют непосредственно по тем, кто их вводил, отметил эксперт.

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