4 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что цены на газ в Европе превысили отметку в $1700 за тысячу кубометров.

Мирослава Романенко, , 17:55 — REGNUM Цены на газ в Европе превысили отметку в $1700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Федор Бронников. Старик-нищий. 1869

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 721,7 за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с 10 марта.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что указанная цена — не предел и ситуация может измениться с приближением холодов.

«Надеюсь, это не предел. За демократию надо платить», — с сарказмом написала Евгения.

«Просто в Норвегии забастовка запланирована на три дня вроде. Плюс с 11 числа «Северный поток» на ТО (техническом обслуживании. — М. Р.) на две недели. Так что это всё еще начало этого хаоса», — отметил Александр.

«Даешь 2000!» — иронизирует Сергей.

«Надеюсь, зимой будет 3 тыс. долларов», — не без сарказма пишет один из участников обсуждения.

«И не жалко их совсем», — написал Алексей.

«Ироничное «как хорошо, что я живу в России» начинает звучать по-иному! Но пока как-то слабо, ибо солнце печёт! Когда придёт Санта-Клаус (если придёт), зазвучит веселее! И вместо машин с «Кока-колами», люди будут ждать машины с русским газом», — смеется «А».

«Мозги включай, Европа!..» — призвала Наталья Р.

«Я верю в Европу! Искренне верю! Их возможности и потенциал гораздо выше! Даёшь 5000!» — написал Мартин.

«В общем, пока народы Европы будут надеяться на своих политиков, будут мерзнуть и голодать. Мы, заметьте, никому ничего не перекрывали первыми», — отреагировала Marina K.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

«Пора заготавливать кизяки для отопления жилья», — с юмором пишет Людмила Ч.

«А что осенью будет?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Это ж надо так самих себя высечь! Россия даже ещё ничего не сделала, а уже все помирают», — смеется lrlna V.

«Надо по старой русской традиции профилактику газопровода немного затянуть — болтики не подвезли поставщики, гвозди — вообще не важно что. Поставщики виноваты, а мы, что мы», — с сарказмом добавила Лиля С.

«Эх, немытая Европа! Не с теми вы дружите. Они вас топят, а вы как крысы за дудочкой послушно: шлёп-шлёп в глубокий омут», — написала Марина К.

«Зима всё расставит на свои места…» — отметила Антонина.

«Свобода, она дешевой не бывает!» — иронизирует Оксана.

«Что-то у них с санкциями сразу не заладилось. А чем дальше, тем страшней», — смеется Irina M.

«И жалко их, и радостно», — подытожила Лена Ч.