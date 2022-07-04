Нефтеюганский район, Югра, 4 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Нефтеюганский район Югры на международные соревнования по гребле на обласах приехали участники из Сербии и Замбии. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

АУ «ЮграМегаСпорт» Участники состязания на олбасах

Борьба за Кубок губернатора Югры проходит со 2 по 5 июля на базе туризма и отдыха «Сказка». Было зарегистрировано около 200 участников, всего соревнуются 20 команд. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса состязания по гребле на обласах не проводились два года.

Помимо соревновательной части программу Кубка губернатора ХМАО украсила большая культурная программа: выступления национальных творческих коллективов, игры коренных малочисленных народов Севера и этнодискотека. В финале соревнований участники отведают традиционную «Уху дружбы».