Москва, , 17:05 — REGNUM Вооруженные силы Украины не сумеют извлечь большой выгоды от поставок западного вооружения. Об этом 4 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

РСЗО HIMARS Defenselink.mil

По его словам, поставки Западом оружия на Украину являются масштабными. Однако они не смогут остановить наступление российских войск.

«Эта помощь не может быть эффективно использована из-за нехватки подготовленных и обученных боевых расчетов. На Украине таких расчетов сегодня нет. Именно поэтому есть разрыв между ожиданиями западных стран и темпами освоения западной техники на Украине», — сказал Коротченко.

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