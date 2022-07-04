Челябинск, 4 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за оставления младенца в опасности. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Ребёнка нашли на теплотрассе ночью 3 июля. По предварительным данным, его оставил некий мужчина. Неравнодушные граждане обнаружили ребёнка и доставили в лечебное учреждение.

Из органов внутренних дел материалы дела передали в СКР. Устанавливаются обстоятельства случившегося.