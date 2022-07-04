Рязань, 4 июля, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Документы о выдвижении своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области подал Андрей Ерёменко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Флаг Рязанской области

Андрей Ерёменко — председатель Совета регионального отделения партии «Родина». Его кандидатура была единогласно поддержана на общем собрании членов отделения партии 27 июня 2022 года. Он стал четвёртым кандидатом, представившим документы в избирком.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Рязанской области пройдут в единый день голосования 11 сентября 2022 года.