Вашингтон, , 17:16 — REGNUM Некоторые штаты могут арестовывать женщин, уезжающих за абортом —

Джо Байден (сс)marcn

Президент США Джо Байден предупредил граждан, что вскоре некоторые американские штаты попытаются запретить пересекать внутренние границы женщинам, отправляющимся в города, где разрешены операции по прерыванию беременности, сообщает 4 июля Reuters.

Данное заявление президент сделал после того, как Верховный суд США отменил конституционное право на аборты по всей стране.

«Люди будут шокированы, когда первый штат… попытается арестовать женщину за пересечение границы штата для получения медицинских услуг», — предупредил глава Белого дома.

Доступ к абортам запретили или ограничили уже 13 американских штатов, находящихся под контролем республиканцев. Женщины из данных штатов, желающие прервать беременность, отныне вынуждены уезажать в демократические в штаты, где эта процедура остается законной.

Отметим, что несколько американских групп по борьбе с абортами действительно уже разрабатывают совместно с законодательными органами некоторых республиканских штатов законопроекты, которые не позволят жителям штатов, в которых запрещены операции по прерыванию беременности, обращаться за процедурой в другие места.

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