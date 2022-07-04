Москва, , 16:57 — REGNUM В РФ после стабилизации рынка вторичного жилья, которая произойдет на фоне укрепления экономики, можно ждать возобновления роста цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Цены на вторичное жилье зависимы от доступности ипотечного кредита и уверенности покупателей. В отношении квартир в непрестижных и неудобных районах, на низких этажах, с морально устаревшей планировкой, узкими и проходными комнатами, небольшими кухнями, с минимумом удобств, студий можно ожидать существенного снижения цен, — сказал Цыганов. — В дальнейшем после завершения коррекции рынка и его стабилизации, которая произойдет на фоне укрепления российской экономики, можно ожидать возобновления спроса и роста цен уже от нового сложившегося уровня, более четко учитывающего качество района и самого дома».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что в РФ снова начал расти интерес населения к квартирам в новостройках.

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