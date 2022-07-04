Обнинск, Калужская область, 4 июля 2022, 17:21 — REGNUM В Обнинске Калужской области осуществляется подготовка к к новому учебному году, сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя главы администрации города в сфере образования Татьяну Волнистову.
К 1 сентября планируется провести ремонтные работы общеобразовательных организаций на общую сумму 34,5 млн рублей. В плане ремонт инженерных сетей, кровли, замена оконных блоков, косметический ремонт групповых помещений. Также будет отремонтирован спортивный зал в лицее «Держава» на сумму 1,5 млн рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Якутия получила на капитальные ремонты школ более 2,8 млрд рублей