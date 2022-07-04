Обнинск, Калужская область, 4 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области осуществляется подготовка к к новому учебному году, сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя главы администрации города в сфере образования Татьяну Волнистову.

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К 1 сентября планируется провести ремонтные работы общеобразовательных организаций на общую сумму 34,5 млн рублей. В плане ремонт инженерных сетей, кровли, замена оконных блоков, косметический ремонт групповых помещений. Также будет отремонтирован спортивный зал в лицее «Держава» на сумму 1,5 млн рублей.

«Дооснастим пароконвектоматами детские сады для организаций щадящего питания. В школах №1, №10 и №13 совершенствуется система ограничения доступа и устанавливается новые турникеты. Возобновляется установка веранд в детских садах. В этом году «Ласточке» будет установлена веранда на сумму 600 тыс. руб. На данный момент осуществляется конкурсная процедура по определению подрядчика. Все работы будут осуществлены в плановом порядке в течение летнего периода. С 8 по 18 августа будет проходить комиссионная оценка готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году», — отметила Татьяна Волнистова.