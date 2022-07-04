Воронеж, , 16:56 — REGNUM Вечный огонь погас у одного из крупнейших мемориальных военных монументов Воронежа — памятника Славы. Об этом сообщили 3 июля местные жители.

Почетный караул у памятника Славы Анна Кумицкая © ИА REGNUM

« А где огонь? Разве это не Вечный огонь?!» — приводит возмущённые вопросы горожан газета «Моё!».

Сигнал об отсутствии пламени центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», который следит за состоянием Вечного огня, получил 4 июля. В мэрии поблагодарили неравнодушных жителей за сигнал и отметили, что причиной затухания мог стать сильный порыв ветра.

На данный момент горение Вечного огня уже восстановлено специалистами.