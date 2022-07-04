Москва, , 16:56 — REGNUM В РФ снова начал расти интерес населения к квартирам в новостройках, но показателей 2021 года он еще не достиг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наблюдаемое весной-летом 2022 года снижение спроса на новостройки было вызвано несколькими факторами, но определяющим триггером стало повышение кредитных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, — сказал Цыганов. — Сейчас ставки снижаются, проведена реновация программы льготной ипотеки и интерес к новостройкам понемногу растет, но пока не достиг прошлогодних показателей. Отчасти это связано с сезоном отпусков и традиционным летним затишьем, но часть покупателей заняла выжидательную позицию в расчете на снижение цен. В этих условиях можно ожидать скидок и снижения цен сначала на не самые популярные новостройки вдали от метро и станций электрички, в районах с неблагополучной социальной средой, недостаточной инфраструктурой».

При этом, как полагает Цыганов, новостройки в престижных районах с минимальной новой застройкой могут и подорожать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Ермилова призвала не забывать, что спрос на жилье в РФ будет зависеть не только от цен, но и от доступности ипотечного кредитования.

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