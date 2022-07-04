Чебоксары, 4 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Прокурор Чувашии Андрей Фомин принял участие в заплыве через реку Волга, который прошёл в Чебоксарах. Глава республиканского надзорного ведомства впервые переплыл Волгу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

ИА REGNUM На Волге в Чебоксарах

Массовый заплыв через Волгу Chebswim проходит в Чебоксарах раз в год, объединяя любителей плавания на открытой воде не только из Чувашии, но и других регионов страны. В этом году в нём приняли участие в более 100 человек, среди которых были как новички, так и постоянные участники мероприятия из девяти городов.

В этом году в числе участников заплыва был и прокурор Чувашии Андрей Фомин: он проплыл расстояние между двумя берегами Волги протяжённостью 2200 метров.

В пресс-службе отмечают, что прокурор поблагодарил организаторов и не исключил, что в 2023 году в заплыве примут участие и другие работники надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели призывают население быть предельно внимательными при купании в водоёмах, напоминая, что наиболее безопасный отдых — на оборудованных под эти цели площадках.