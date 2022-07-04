Москва, , 16:53 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование семейно-правового регулирования отношений, связанных с государственной защитой прав и законных интересов детей, внесли в Госдуму сенаторы, в числе которых Андрей Клишас и Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса отобрание ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится, относится к полномочиям органов опеки и попечительства.

По данным Минпросвещения России за последние три года число отобраний детей органами опеки и попечительства составляет ежегодно чуть менее двух тысяч: в 2019 году — 1959 детей, в 2020 году — 1772, в 2021 году — 1862 ребенка.

Инициатива подготовлена в развитие положений Конституции России, закрепляющих базовые для российских граждан конституционно значимые нравственные ценности семьи, материнства, отцовства, детства.

В этой связи законопроект предусматривает взамен действующего механизма «отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью» комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, и не уничтожающих при этом содержание самого основного права ребенка на его семью.

В комплекс входят: временные меры защиты ребенка — передача ребенка под временную защиту его родственникам; временное устройство ребенка в организацию.

Передача ребенка под временную защиту его родственникам является приоритетной временной мерой его защиты, уточняют в Совфеде.

Все выше перечисленное предлагается изъятием не считать, так как по мысли авторов, изъятие ребенка предполагает его принудительное разлучение с родителями, помимо воли родителей и ребенка. Временные меры защиты применяются в случаях, когда родители отсутствуют и неизвестно их местонахождение либо они находятся в таком состоянии, при котором не могут выразить свою волю. При применении временных мер защиты допускается проживание ребенка, нуждающегося во временной защите (ребенок, в отношении которого применяются временные меры защиты), совместно с лицом, осуществляющим такую защиту, по месту жительства (месту фактического нахождения) ребенка или лица, осуществляющего временную защиту ребенка.

Применение временных мер защиты допускается с учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет.

Для определения статуса ребенка, в отношении которого применяются временные меры защиты, в семейное законодательство вводится термин «ребенок, нуждающийся во временной защите».

Предлагается закрепить, что применение временных мер защиты ребенка не является основанием для признания ребенка оставшимся без попечения родителей и не влечет прекращения родительских прав.

Временные меры защиты ребенка применяются уполномоченными лицами: органами социальной защиты населения, полицией и органами опеки и попечительства. Перечень уполномоченных лиц устанавливается законом субъекта РФ с учетом региональных территориальных особенностей, в том числе для отдаленных и (или) труднодоступных территорий.

Временные меры защиты ребенка применяются на основании акта, форма которого утверждается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Определены основные требования к содержанию такого акта, порядок его принятия и обжалования.

Устанавливается общее правило продолжительности применения временных мер защиты ребенка — до тех пор, пока не отпадут или не будут устранены обстоятельства, повлекшие временную невозможность осуществления родителями родительских прав.

В то же время в целях защиты прав и законных интересов ребенка предусматривается ряд специальных правил. Так, если по истечении месяца со дня временного устройства ребенка в организацию, родители не явились за ним, либо ребенок не был передан под временную защиту иным его родственникам или иным лицам, указанным в пункте 2 статьи 794 Семейного кодекса в редакции законопроекта, руководитель организации направляет в орган опеки и попечительства уведомление о проверке факта отсутствия у ребенка попечения родителей.

Кроме того, регулируется порядок возврата ребенка родителям. На органы полиции возлагается обязанность оказывать родителям содействие в возвращении ребенка, находящегося под временной защитой других лиц или организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о нюансах при отобрании ребенка вносят в Госдуму