Рязань, , 16:57 — REGNUM Бывший заместитель начальника исправительной колонии №5 в Скопинском районе Рязанской области осуждён за крупную взятку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд Sledcom.ru

Сотрудник колонии получил от одного из осуждённых более 350 тысяч рублей. За эти деньги он разрешил заключённому в нарушение правил внутреннего распорядка продавать на территории колонии сигареты другим осуждённым.

Суд приговорил экс-замначальника к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на два года лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.