Москва, 4 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. К осени 2022 года в Америке вырастут цены на товары и, как следствие, инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Цены на энергоносители (бензин и дизель) в США растут, а их стоимость заложена в цену всех товаров, перевозимых автотранспортом, — сказал Юденков. — Поэтому к осени цены на товары и, как следствие инфляция, ещё вырастут за счёт логистической составляющей. Сейчас последуют дополнительные заказы от правительства на вооружение. Это значит, что безработица, может быть, и не вырастет, но вооружение — это непроизводительные траты государства. Они увеличивают ВВП, но не способствует росту других производств внутри страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что безработица в США может вырасти до 6-7%.