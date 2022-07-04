Джалал-Абад, Киргизия, , 16:51 — REGNUM Количество отравившихся едой в заведениях быстрого питания «Тадж-Махал» и «Ага-Ини» в городе Джалал-Абаде на юге Киргизии возросло до 88 человек, передаёт «24. kg» сегодня, 4 июля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из них 34 пострадавших госпитализированы, а ещё 50 получают амбулаторное лечение.

Мэрия Джалал-Абада провела рейды, по результатам которых закрыли 50 точек быстрого питания по всему городу.

Также стало известно о том, что 10 заведений фастфуда оштрафовали на 48 тысяч сомов (32,6 тысячи рублей) за различные нарушения, выявленные в ходе проверок.