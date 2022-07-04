Техас, США, , 16:57 — REGNUM Высшие суды республиканских штатов Техас и Огайо позволили ограничить доступ к абортам после того, как 24 июня Верховный суд США отменил общенациональное конституционное право на операции по прерыванию беременности, сообщает 4 июля Reuters.

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Суд Техаса позволил вступить в силу почти столетнему запрету на аборты после того, как Верховный суд США отменил знаковое постановление от 1973 года, которое делало операции по прерыванию беременности законными на федеральном уровне.

Похожее постановление о запрете на аборты после шести недель было принято и в Огайо.

Напомним, что на фоне решение Верховного суда в США растет число случаев вандализма со стороны защитников права на аборт. На этом фоне в стране более чем в четыре раза вырос спрос на услуги голландской компании, продающей таблетки для прерывания беременности.

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