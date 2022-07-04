Москва, , 16:50 — REGNUM Игра с процентными ставками не очень поможет властям Евросоюза в борьбе с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию, что в июне 2022 года инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,6%.

Евросоюз

«Дальнейшего резкого роста инфляции ожидать не приходится, если исключить форс-мажоры, — сказал Алиев. — Но впереди зима, и спрос на энергию будет расти, что приведет к росту ее цены на мировых рынках. Это вызовет новый виток инфляции. Игра со ставками не сильно поможет ЕС, поэтому, кроме изменения денежно-кредитной политики, власти ЕС будут активно искать (и уже ищут) новые рынки поставок энергии, чтобы нивелировать энергокризис, что переносит рост цен на всю экономику ЕС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что экономический лидер ЕС — Германия станет дороже как площадка для производства, а следовательно, менее конкурентоспособной.