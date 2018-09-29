Председатель правительства России Михаил Мишустин оценил ход строительства Екатеринбургской кольцевой дороги. Произошло это в ходе встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства России.
Куйвашев сообщил Мишустину о запуске движения по ЕКАД от жилого района Солнечный до Челябинского тракта. По словам губернатора, работы ведутся в соответствии с графиком проекта «Безопасные качественные дороги». В 2023 году планируется выйти на северную часть полукольца.
В Ростовской области до конца 2024 года появится машиностроительный завод
Реализация проекта с объёмом инвестиций 1,5 млрд рублей, предполагающего строительство машиностроительного завода в Таганроге (Ростовская область), завершится до конца 2024 года. Соглашение между донским правительством и генеральным директором комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерием Мальцевым подписано на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2022» сегодня, 4 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
В Ростовской области реализуют крупный инвестиционный проект, предполагающий строительство комплексов по производству сжиженного природного газа. Соглашение на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге подписали донской губернатор Василий Голубев и председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 4 июля.Читайте также: В Ростовской области создадут комплексы по производству сжиженного газа
Ростовская область научится производить системы диагностики онкологии
В Ростовской области создадут завод, который будет производить системы диагностики онкологических заболеваний. Реализацией инвестиционного проекта займётся компания «Диалайн». Соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» сегодня, 4 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
В Ростовской области построят завод по производству холодильного оборудования. Предприятие планируется возвести на территории опережающего социально-экономического развития «Донецк». Такая договорённость достигнута на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 4 июля.Читайте также: В Ростовской области наладят производство холодильников
Мишустину и Смаилову представили на «Иннопроме» перспективные разработки
В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» председателю правительства России Михаилу Мишустину и его казахстанскому коллеге Алихану Смаилову представили перспективные разработки Свердловской области. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Расширение международного сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили глава Башкирии Радий Хабиров и заместитель министра промышленности и технологий Турции Хасан Бюйюкдеде на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба главы Башкирии.
Хабиров рассказал о планах дальнейшего развития сотрудничества с турецкими предпринимателями.
«Для расширения сотрудничества мы открыли представительства конгресс-бюро Башкирии в Анкаре и Стамбуле. В сентябре этого года Турцию планирует посетить делегация Башкирии, в составе которой будут руководители наших крупных предприятий», — приводит пресс-служба слова главы российского региона.
Программа промышленной ипотеки будет запущена в России в течение ближайших месяцев, сейчас работа над ней завершается, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
По мнению главы правительства РФ Михаила Мишустина, в экономике есть определенный спад в отдельных отраслях, но нигде он не приблизился к критическим отметкам.
В Татарии планируют расширить объёмы поставок продукции из Пермского края
Пермский край является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Татарии. Товарооборот между регионами зафиксирован на уровне 15 млрд рублей. Татария заинтересована в расширении объемов таких поставок, как продукции машиностроения, агропромышленного комплекса, вертолетов. Об этом 4 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заявил глава РТ Рустам Минниханов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что главной целью сейчас является переход от догоняющей модели развития к опережающей.
Санкции кардинально изменили существовавший порядок, это требует от РФ в сжатые сроки выстроить технологический суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава Татарии заявил о необходимости поддержки малых промпарков
На необходимость распространения мер поддержки малых парков, расположенных в небольших российских городах, где особо остро стоит вопрос развития малых и средних предприятий, обратил внимание глава Татарии Рустам Минниханов, выступая в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022».
В Екатеринбург для участия в выставке прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» встретился с губернаором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщили журналистам в пресс-службе правительства России.
В рамках встречи обсуждались перспективы развития Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). По словам Мишустина, Свердловская область активно использует инфраструктурные бюджетные кредиты, часть средств которых направят на развитие самолётостроения в регионе.
В свою очередь, Евгений Куйвашев поблагодарил Михаила Мишустина за финансирование важнейших проектов для развития региона. Чиновник отметил, что такие вложения позволяют строить на заводе дополнительные мощности. Здесь планируется развернуть производство новых летательных аппаратов «Байкал» и расширить линейку производства Л-410.