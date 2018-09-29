4 июля в Екатеринбурге начала работу выставка «Иннопром», которая проводится с 2010 года. Выставка промышленности и инноваций изначально была уральской, но с 2013 года официально стала международной.

Каждый июль «Иннопром» собирает в Екатеринбурге тысячи участников из разных стран.

В этом году основной темой выставки и деловой программы стал «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». На выставке представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

Работа «Иннопром» продлится с 4 по 7 июля.

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