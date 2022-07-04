Москва, 4 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Крепкий рубль стал результатом монетарной политики Банка России и санкционного давления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала сообщения телекомпании CBS о том, что рубль стал самой сильной валютой в мире, «несмотря на санкции».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Крепкий рубль — результат монетарной политики, проводимой ЦБ, и санкционного давления. В результате санкций проведение валютных операций стало невозможным, счета в зарубежных банках заблокированы. Поэтому спрос на доллар/евро существенно снизился, — сказала Скрыль. — Иными словами, в России данные валюты оказались невостребованными. В дополнение к этому большинство крупных сделок, и не только с Китаем, стали проводиться в юанях. К примеру, расчёты за энергоресурсы с Индией уже проведены в китайской валюте. Крепкий рубль выгоден импортерам, так как усиление курса существенно снижает издержки. Но экспорт на этом сильно теряет. В частности, государственный бюджет от продажи энергоресурсов не получает порядка 30% своих доходов, если брать прошлогодний курс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что у рубля становится всё меньше предлогов для безудержного роста.