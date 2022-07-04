Казань, 4 июля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В столице Татарии в День семьи, любви и верности запланированы праздничные мероприятия — конкурсы, концерты, лекции. Торжества пройдут у памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, сообщает мэрия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 июля — День семьи, любви и верности

В городском парке «Крылья Советов» в честь праздника состоится концерт оркестра народных инструментов «Любви прекрасные мгновенья», а в Доме культуры «Северный» пройдет онлайн-концерт «Моя семья — мое богатство».

Вступить в брак 8 июля намерены 106 пар. По словам начальника городского управления ЗАГС Риммы Миннуллиной, количество желающих зарегистрировать отношения приблизилось к рекордному показателю 2017 года, когда сочетались браком 120 пар.

Впервые в Казани одновременно проведут регистрацию браков молодоженов и чествование их родителей — юбиляров семейной жизни.

Десять супружеских пар, связавших свою жизнь более 25 лет назад, будут награждены медалями «За любовь и верность».

ИА REGNUM напоминает, указ об установлении в России Дня семьи, любви и верности подписал в конце июня президент Владимир Путин. Отмечаемый 8 июля праздник установлен «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

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