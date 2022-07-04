Москва, 4 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Если власти США не смогут стабилизировать экономическую ситуацию, то безработица может вырасти до 6-7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Повышение цен на топливо, высокая инфляция и рост процентных ставок, очевидно, вынудят ряд американских предприятий закрыться, что повлечёт за собой рост безработицы, — сказал Перепелица. — Однако до настоящего момента ситуацию с безработицей удавалось сдерживать и даже снизить ее с 4% в начале года до 3,6% в июне. Если инфляцию в США не удастся стабилизировать, то возможен рост безработицы до 6-7% в умеренном сценарии рецессии и до 16% при наступлении экономического кризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономике США предсказали лишь номинальный рост ВВП в 2022 году.