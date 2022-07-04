Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Американский рэпер Big Sean (Шон Майкл-Леонард Андерсон) и его возлюбленная Дженей Айко в ближайшее время впервые станут родителями. Об этом сообщило издание The Economic TImes 4 июля.

Дженей Айко и Big Sean Кадр из клипа Body Language

Стоит отметить, что Айко уже воспитывает 13-летнюю дочь от певца О’Райана Браунера, однако в союзе с Big Sean ребёнок станет первым. Точной информация о том, на каком сроке беременности находится певица, отсутствует.

Напомним, Big Sean и Дженей Айко познакомились во время работы в коллективе Twenty88 в 2013 году. Спустя несколько лет они начали встречаться.

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