Бишкек, 4 июля 2022, 16:46 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы завершил рассмотрение уголовного дела о государственной измене, возбужденного против бывшего главы ассоциации Казахстана в Киргизии Марата Токтоучикова.
Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Напомним, в апреле 2021 года госкомитет нацбезопасности Киргизии арестовал политолога Марата Казакпаева и экс-руководителя казахской диаспоры Марата Токтоучикова. Их обвинили в государственной измене.
На какую страну работали Токтоучиков и Казакпаев, киргизские спецслужбы не сообщили. Другие подробности дела также не озвучиваются.
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