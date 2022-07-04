Бишкек, , 16:46 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы завершил рассмотрение уголовного дела о государственной измене, возбужденного против бывшего главы ассоциации Казахстана в Киргизии Марата Токтоучикова.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии Gknb.gov.kg

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Напомним, в апреле 2021 года госкомитет нацбезопасности Киргизии арестовал политолога Марата Казакпаева и экс-руководителя казахской диаспоры Марата Токтоучикова. Их обвинили в государственной измене.

На какую страну работали Токтоучиков и Казакпаев, киргизские спецслужбы не сообщили. Другие подробности дела также не озвучиваются.

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