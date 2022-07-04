Москва, 4 июля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Если в 2022 году властям США и удастся добиться роста экономики, то он будет чисто номинальным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Picserver.org Инфляция

«15 июня федеральная резервная система США четвёртый раз подряд в 2022 году подняла ставку, пытаясь сдержать инфляцию в США. Но этого оказывается недостаточно. Реальная доходность по государственным ценным бумагам остаётся отрицательной, что раскручивает инфляционную спираль и толкает экономику США в рецессию, — сказал Перепелица. — По прогнозам ФРС, рост экономики США составит 1,7%, что существенно хуже прогнозов в 2,8% в марте этого года. Так что если рост экономики и будет, то чисто номинальный за счёт инфляции. Реальный ВВП может показать спад относительно 2021 года, особенно если ситуацию на фондовом рынке не удастся удержать и основные индексы продолжат падать».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какую роль в наступлении экономической рецессии в США сыграла политика главы Белого дома Джозефа Байдена.