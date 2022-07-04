Москва, 4 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В России вторичное жилье становится «всё интереснее» для покупки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Вторичка» обычно подстраивается под «первичку». Однако сейчас мы могли видеть более привлекательные цены на вторичное жильё. Помимо этого, ипотечные программы позволяют купить такое жилье с кредитом под доступный процент. Вторичное жилье становится всё интереснее для покупки, — сказала Ермилова. — Но спрос будет зависеть не только от цен, но и от доступности ипотечного кредитования — насколько снизится ставка. Сейчас есть прогнозы, что до конца 2022 года ключевая ставка снизится, а значит, и ставки по кредитам тоже. Соответственно, спрос может повыситься. Однако если девелоперы сильно повысят цены, то спрос останется прежним. Ипотечное кредитование закрывает более 40% общего числа сделок на рынке жилья. Многие ждут снижения ставок. И тогда спрос будет еще больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермилова рассказала, с какого момента в РФ снова начнут расти цены на жилье в новостройках.