Бишкек, 4 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона об открытии военных кафедры в двух местных вузах — в Международном университете науки и бизнеса и в Киргизской государственной академии физкультуры и спорта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Авторы инициативы обосновывают её необходимостью подготовки офицеров запаса по наиболее востребованным в настоящее время специальностям — «гражданская защита» и «допризывная подготовка граждан».

«От уровня знаний специалистов данной сферы зависит качество оказываемой ими помощи в защите населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также качество допризывной подготовки граждан к военной службе и патриотического воспитания подрастающего поколения», — подчёркивают в военном ведомстве.

Напомним, что в 2016 году правительство Киргизии ликвидировало все военные кафедры при высших учебных заведениях страны. Исключением стал военный факультет Киргизской государственной медицинской академии, который киргизские власти решили сохранить.