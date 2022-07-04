Москва, 4 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Холдинг VK рассматривает вариант покупки сервиса для онлайн-бронирования жилья, чтобы выйти на этот рынок после ухода Booking и Airbnb. Об этом 4 июля пишет Forbes, ссылаясь на свои источники.

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По данным издания, компания заинтересовалось двумя кандидатами — краснодарским сервисом Tvil и ульяновским «Суточно. ру». Один из источников утверждает, что VK рассматривает и другие варианты.

При этом инсайдер, близкий к Tvil рассказал, что в данный момент сервис договаривается о партнерстве с VK, но о каком именно партнерстве идет речь, он не уточнил. Источник близкий к «Суточно. ру» сказал, что в покупке сервиса заинтересовано несколько компаний.

ИА REGNUM напоминает, что Booking и Airbnb приостановили свою деятельность в России в марте 2022 года. Причиной стало проведение военной спецоперации на территории Украины.