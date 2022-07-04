Москва, 4 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. До конца июля 2022 года в России будет наблюдаться снижение цен на жилье в новостройках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что до ноября 2022 года цены на новостройки в РФ могут снизиться на 20-25%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Для девелоперов лето — обычно время снижения цен. Скорее всего, в 2022 году до конца июля мы сможем наблюдать снижение. Далее с августа может быть рост. Это классический сценарий. Наличие различных программ и бонусов даст возможность гражданам покупать по пока что не завышенным ценам. Но необходимо помнить, что для застройщиков много что подорожало, и держать низкие цены долго они не смогут. Поэтому с осени мы, скорее всего, увидим рост цен», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за два года жильё в регионах России подорожало на 100%.