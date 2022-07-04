Екатеринбург, 4 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. На Среднем Урале наблюдается рост экономики. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинформировал председателя правительства России Михаила Мишустина на встрече в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022», сообщили журналистам в пресс-службе правительства России.

Colleen Lane Рост экономики

По словам Куйвашева, рост экономики в Свердловской области составляет 6%. Кроме того, укрепление рынка труда позволило сократить уровень безработицы в регионе в пять раз.

«Впервые оборот предприятий превысил 3 трлн рублей. 59 предприятий включены в список системообразующих. Это позволило получить дополнительную поддержку», — отметил Куйвашев.

Мишустин также оценил положительную динамику развития различных направлений промышленности региона. «Хочу пожелать вам удачи», — подытожил ход встречи председатель правительства России.