Вашингтон, , 16:47 — REGNUM В США для нужд Пентагона разрабатывается небольшой термоядерный реактор, прототип которого к 2027 году планируется отправить в космос, сообщает 4 июля Newsweek со ссылкой на Робина Лэнгтри, главу коммерческой компании Avalanche Energy, которая занимается разработкой.

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Устройство под названием «Орбитрон» может стать своего рода батарейкой, которая будет вырабатывать мегаватты энергии и обеспечивать подачу энергии космическим кораблям. В будущем планируется продавать один киловатт за миллион долларов и постепенно снижать цену. В случае снижения цены до $10 тысяч, реактор также сможет конкурировать с другими формами энергии, которая уже производится на Земле.

«Мы стараемся создать жизнеспособную вещь и довести ее возможности до предела, чтобы выяснить, что мешает ее развитию, потом исправить это, вернуть машину на испытательный стенд и повторять эту схему ежедневно, неделю за неделей… Пока что проект на ранней стадии, но мы определенно настроены провести запуск в 2027 году. Это будет непросто, очень трудно», — объяснил Лэнгтри.

Напомним, что в мае подразделение оборонных инноваций Пентагона заключило два контракта на создание прототипов устройств, которые смогут обеспечивать работу небольших космических кораблей «с помощью ядерной энергии и возможности питания энергией». Компания Ultra Safe Nuclear обязалась разработать ядерную батарею, а Avalanche Energy — небольшой термоядерный реактор.