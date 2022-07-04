Симферополь, , 16:38 — REGNUM По факту публикации данных беженцев с территории Украины, из ДНР и ЛНР на сайте госзакупок администрацией Керчи начата служебная проверка. Об этом сообщил журналистам советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все виновные будут определены и наказаны», — приводит заявление чиновника «Крым 24».

Речь администрацией Керчи были заключены три государственных контракта на 5 млн рублей по обеспечению жильём и питанием вынужденных переселенцев. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок, при этом в открытый доступ попали в том числе и паспортные данные беженцев, в том числе несовершеннолетних.