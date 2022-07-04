Чебоксары, 4 июля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор по делу о нападении на полицейского. Обвиняемый признан виновным и оштрафован на 70 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантом уголовного дела стал 50-летний житель одной из деревень Ибресинского района. Правоохранители установили, что вечером 30 марта 2022 года его задержали в Канаше стражи порядка, на тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В управлении уточняют, что злоумышленника задержали за нанесение побоев фельдшеру скорой помощи (ст. 6.1.1 КоАП РФ).

Следствие выяснило, что в служебном автомобиле, недовольный действиями правоохранителей, он несколько раз ударил кулаком одного из полицейских.

Суд признал мужчину, который дал признательные показания, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), назначив 70 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года житель Аликовского района Чувашии признан виновным в захвате заложника и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

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