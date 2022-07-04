Москва, 4 июля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. На севере Москвы в районе Ховрино после реконструкции открылся филиал №5 поликлиники №45. Об этом 4 июля у себя в блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

Mos.ru Московская поликлиника

По его словам, медицинское учреждение было приведено в соответствие новому московскому стандарту. Причем число объектов здравоохранения, которые соответствуют этим требования в городе неуклонно растет.

«В строй вошли больше 50 зданий, свыше 100 сейчас находятся в реконструкции. Впереди — ещё полсотни. Масштаб огромный, и мы должны с ним справиться», — написал Собянин.