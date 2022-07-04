Старый Оскол, Белгородская область, 4 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Виновной в получении взятки признана бывший начальник отдела дошкольного образования управления образования Старооскольского городского округа Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 4 июля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что женщина получила от одного из коммерсантов более одного миллиона рублей. За эти деньги индивидуальный предприниматель вне очереди оформил детей в детский сад, а также получил «право» беспрепятственно заниматься коммерческой деятельностью в дошкольных учреждениях.

Суд назначил экс-чиновнице штраф в размере более 3,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.