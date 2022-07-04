Вологда, 4 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Из-за вспышки кишечной инфекции в лагере «Сахареж» под Ярославлем досрочно завершили отдых 85 детей из Вологодской области, сообщает правительство Вологодской области.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Инфекционное отделение в детском лагере

«Контактными по инфекции признаны только 13 вологодских детей из 85, всем контактным будет выписано предписание о карантине на 7 дней и обеспечено медицинское наблюдение в территориальных поликлиниках. Дети будут находиться в домашних условиях под медицинским наблюдением», — отметил начальник вологодского депздрава Алексей Плотников.

Как сообщало ИА REGNUM, смена в лагере «Сахареж» началась 24 июня, в лагерь приехали 630 детей. У 23 из них выявили признаки расстройства пищеварения, после чего 3 июля ведомство выдало предписание о приостановке работы всего лагеря из-за риска распространения инфекции.