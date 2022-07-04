Симферополь, 4 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Крымский полуостров в полном объёме обеспечен газом, об этом 4 июля сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз».

Буровая платформа «Черноморнефтегаза». Черное море. Россия

«ГУП РК «Черноморнефтегаз» работает в штатном режиме. Работа газотранспортной системы и обеспечение потребителей природным газом осуществляется бесперебойно», — говорится в сообщении.

Пресс-служба предприятия уточняет, что полуостров полностью обеспечен газом.

«Закачка газа в подземное хранилище происходит в рамках установленного плана, что позволит удовлетворить потребность Крымского полуострова в природном газе в полном объеме», — подчеркивает «Черноморнефтегаз».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 и 26 июня ВСУ нанесло удары по платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море.