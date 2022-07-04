Пекин, 4 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. С 2010 года Россия ведёт активную арктическую политику. Подтверждением тому является увеличение количества ледокольных судов, а также начало эксплуатации российской плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», которая начала работу 22 мая 2020 года. Об этом сообщает китайское информационное агентство NetEase.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Таяние арктических льдов значительно снизило сложность транспортировки грузов по Северному морскому пути. Летом российским танкерам, отправляемым в Китай, не нужно проходить через Суэцкий канал, достаточно пройти Берингов пролив и достигнуть пункта назначения. Путь из Восточной Азии в Западную Европу по старому маршруту занимает около 21 тыс. километров. Использование Северного морского пути сокращает маршрут до 12 800 километров, что уменьшает время следования на 10−15 дней.

«Поэтому в то время, когда стратегическое положение Арктического региона становится все более заметным, Россия, естественно, должна воспользоваться возможностью добиться будущего доминирования в Арктике раньше Соединенных Штатов», — сказано в сообщении.

Ожидается, что к 2035 году ледокольный флот России составит 13 тяжелых судов, из который девять будут атомными. В мае 2022 года в Санкт-Петербурге был успешно спущен на воду третий российский атомный ледокол «Урал» с водоизмещением 30 тыс. тонн, который может легко пробивать лёд толщиной 3 метра.

По сравнению с российским, ледокольный флот США гораздо более «мелкий». На сегодняшний день Соединенные Штаты обладают шестью ледоколами. Связано это с тем, что США долгое время не придавали большого значения Арктике. По плану к ним должны присоединиться ещё три тяжелых и три средних судна.

Недостаточная численность американского ледокольного флота затрудняет поисковые, спасательные и изыскательские работы береговой охраны. По сей день у Соединенных Штатов нет своего морского маршрута в Арктике. Поэтому ледокольные флоты США и России сравниваются друг с другом, и о неравенстве в силе, естественно, легко судить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последнее десятилетие американские военные удвоили свой военный потенциал на Крайнем Севере, модернизировав противовоздушную и противоракетную оборону, а также обновив базовую структуру своих сухопутных сил, вложив миллиарды долларов.

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