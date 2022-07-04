Ярославль, 4 июля 2022, 16:33 — REGNUM В Ярославской области с начала сезона активности клещей за помощью ко врачам обратилось около 4 тысячи человек. Это на 26 процентов меньше среднего многолетнего значения за аналогичный период. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Ярославской области.
По результатам исследований, заражённость вирусом клещевого энцефалита, боррелиями, эрлихиями и анаплазмой также меньше среднего многолетнего.
В области от клещей обработано более 2400 га площадей, в том числе более 200 га получили повторную акарицидную обработку.